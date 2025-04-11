Автобус-музей будет курсировать по объектам ВОВ в Ленобласти перед Днем Победы

Власти Ленобласти в мае запустят «Музеобус», который будет курсировать возле объектов, посвященных победе в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона 11 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уникальный автобус-музей, который будет передвигаться по объектам Великой Отечественной войны в Ленобласти

Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти Уникальный автобус-музей, который будет передвигаться по объектам Великой Отечественной войны в Ленобласти

Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

Уникальный автобус-музей показали на «Олдтаймер-Галерее» в Экспофоруме, по дорогам области он начнет курсировать в мае. Его можно будет увидеть на реконструкторских фестивалях и в городах региона.

Внутри автобуса организуют выставку «Дорога жизни — Дорога труда». Посетить ее можно будет совершенно бесплатно. Она расскажет о блокаде Ленинграда, о машинах-героях и их шоферах.

Также в «Музеобусе» можно будет посмотреть на элементы военных машин и проехать за рулем интерактивной «Полуторки». Именно на этих легких грузовиках вывозили на Большую землю жителей осажденного Ленинграда. Обратно шоферы везли еду, семена, свечи и мыло.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что мемориальный комплекс «Мирным гражданам СССР, погибшим в ходе Великой Отечественной войны» в деревне Зайцево под Гатчиной обошелся в 590 млн рублей.

Андрей Маркелов