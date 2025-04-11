Вице-премьер Патрушев оценил состояние посевов озимых зерновых

Более 93% посевов озимых зерновых культур в России находятся в нормальном состоянии, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Согласно прогнозу, общая посевная площадь должна составить около 84 млн га в 2025 году. Это на 1 млн га больше фактического показателя прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Из них (84 млн га.— “Ъ”) порядка 20 млн га находятся под озимыми. Проведенная в апреле оценка показала, что более 93% посевов озимых зерновых находятся в нормальном состоянии. Это особенно значимо, учитывая крайне сложные погодные условия прошлого года»,— сказал господин Патрушев в ходе совещания по проведению сезонных полевых работ в России.

Под яровые в 2025 году планируется выделить 55,8 млн га, добавил вице-премьер. Почти на 600 тыс. га должны увеличиться посевы масличных культур. «Прошу руководство субъектов обеспечить контроль за соблюдением прогнозной структуры посевных площадей. Это своего рода гарантия сбалансированного урожая»,— подчеркнул Дмитрий Патрушев.

По его словам, весенняя посевная входит в активную фазу: аграрные работы начались в полях 42 субъектов. «Опережающими темпами ведется подкормка озимых. Яровыми засеяно почти 3 млн га»,— уточнил вице-премьер.

Господин Патрушев также призвал Минсельхоз и региональные власти контролировать, чтобы у аграриев были финансовая поддержка и средства производства. «Правительство сохраняет различные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки»,— заверил он.

Об урожаях в России на фоне апрельских заморозков — в материале «Ъ» «Удар ниже яруса».