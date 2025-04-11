Ярославская прокуратура нашла нарушения при уборке апрельского снега

В Ярославской области прокуратура выявила факты ненадлежащей уборки улично-дорожной сети в период апрельского снега в нескольких городах региона. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

По поручению областной прокуратуры в регионе началась проверка. Прокуроры городов и районов выясняют, как убирались улицы в период сильных осадков.

«Установлены факты ненадлежащей уборки улично-дорожной сети, повлекшие многочисленные аварии, пробки на дорогах, травмирование и обоснованные жалобы жителей»,— сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что подрядчики несвоевременно начинали уборку снега, а муниципальные заказчики не организовали должный контроль. В частности, представление было внесено руководителю рыбинского МБУ «Дорожно-эксплуатационное строительство». Прокуратура выяснила, что на 12 улицах Рыбинска не была проведена своевременно уборка снега.

«Меры прокурорского реагирования принимались прокурорами Заволжского, Кировского и Фрунзенского районов города Ярославля, прокурором Мышкинского района»,— добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, что 8 апреля Ярославль сковали 10-балльные пробки из-за снегопада. Автобусы вставали на мостах и не могли тронуться с места, их толкали пассажиры. В мэрии 9 апреля заявили, что уборка стартовала с началом осадков.

Алла Чижова