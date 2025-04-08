Ярославль встал в 10-балльные пробки из-за снегопада

В Ярославле пробки вечером 8 апреля достигли 10 баллов на фоне снегопада. По данным «Яндекс.Карт», движение сильно затруднено на Октябрьском мосту, подъездах к нему, Московском проспекте на участке от жд- до автовокзала, Калинина, Юго-Западной окружной дороге. Также загружен центр города.

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По сообщениям очевидцев, на Октябрьском мосту встали автобусы. В соцсетях публикуют видео, как люди их толкают. На окружной также не может тронуться грузовик. Наиболее вероятной причиной такого коллапса стал снегопад в городе. Дороги заметены снегом, ухудшает ситуацию плохая видимость из-за продолжающихся осадков. Прогнозируется, что снег будет идти до утра среды. В связи с этим ярославская ГАИ обратилась к водителям.

«Госавтоинспекция Ярославской области призывает водителей строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Госавтоинспекция рекомендует всем участникам движения ответственно подойти к обеспечению безопасности. А автолюбителям, которые уже сменили шины на летние, воздержаться от поездок в непогоду»,— обращается ГАИ.

Алла Чижова