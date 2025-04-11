Футболистов итальянского чемпионата подозревают в нелегальных ставках

Прокуратура Милана начала расследование о нелегальных ставках в отношении 12 футболистов, игравших или играющих в клубах Серии А — высшего дивизиона чемпионата Италии. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

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По информации источника, фигурантами дела являются полузащитники Сандро Тонали («Ньюкасл») и Николо Фаджоли («Фиорентина»), ранее уже отбывшие дисквалификации за игру на ставках. В число фигурантов также вошли чемпионы мира 2022 года Анхель ди Мария (сейчас играет за лиссабонскую «Бенфику») и Леандро Паредес («Рома»), победитель Евро-2020 Алессандро Флоренци («Милан»), Николо Дзаньоло («Рома»), Маттиа Перин и Уэстон Маккени (оба — «Ювентус»), Рауль Белланова («Аталанта»), Самуэле Риччи («Торино»), Кристиан Буонаюто («Падуя»), Маттео Каннчельери («Парма») и Хуниор Фирпо («Лидс»). Кроме того, в списке 23-летний теннисист Маттео Джиганте, занимающий 206-ю строчку в мировом рейтинге и «еще десять человек, которые не являются спортсменами».

Сообщается, что никто из подозреваемых не принимал участия в договорных матчах. При этом «некоторые из них» не ставили на футбол, а «в основном играли на других дисциплинах».

Помощь в отмывании денег футболистам, по данным источника, оказывали три администратора неназванного миланского ювелирного магазина. Он использовался как «банк для тайного урегулирования вопросов, связанных со ставками». Сначала предприятие предоставило спортсменам «крупный кредит», а затем, «когда долг стал обременительным», взыскало его, произведя фиктивную продажу часов элитных марок: счет был оплачен, а товар остался в магазине.

Отмечается, что некоторые игроки столкнутся с уголовным преследованием за игру на нелегальных платформах и за их продвижение среди футболистов. Другие находятся под следствием за участие в играх, не разрешенных государственным Агентством по таможне и монополиям, в частности в онлайн-покере.

Роман Левищев