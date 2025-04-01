Героически погибшему в ходе СВО студенту открыли памятную доску в СПбГУ

В Санкт-Петербургском государственном университете открыли памятную доску Федору Соломову, который героически погиб в ходе СВО, сообщает пресс-служба Смольного 1 апреля. Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко от имени градоначальника поблагодарил семью и близких, руководство и преподавателей вуза за возможность увековечить память героя.

«Федор навсегда останется частью истории Санкт-Петербурга, своего университета. Он отдал свою жизнь за нашу Родину, за каждого из здесь присутствующих, за наши семьи и близких. Низкий поклон матери героя, Галине Сергеевне. Спасибо Вам за то, что воспитали такого сына» — сказал вице-губернатор.

Соломов отправился в Лисичанск с Гуманитарным Добровольческим Корпусом в августе 2022 года, а затем ушел на фронт, где служил разведчиком 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Он успешно выполнил 17 боевых задач в тылу врага. Ровно два года назад студент погиб. За совершенные подвиги его посмертно наградили орденом Мужества.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге планируют установить ростовую скульптуру участника СВО с ребенком на руках. Пьедесталом для композиции послужит шар из керамических цветов.

Андрей Маркелов