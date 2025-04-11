Reuters: политика администрации Трампа приведет к росту смертей от передозировки наркотиками

Администрация Дональда Трампа развернула масштабное сокращение сотрудников и финансирования ведомств, занимающихся профилактикой и борьбой с потреблением наркотиков в США. Эксперты, опрошенные Reuters, предупреждают, что это напрямую ведет к росту смертности от передозировки и сведет на нет все успехи, достигнутые в борьбе с опиоидной эпидемией, жертвами которой стали 645 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В 2021 году специалисты центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и управления по контролю за наркотиками спрогнозировали, что без принятия соответствующих мер к 2025 году от передозировки в США будут умирать 165 тыс. человек. Меры были приняты. По данным CDC, за год с ноября 2023 года по 31 октября 2024 года число таких смертей упало на 25%, до 84 тыс. по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Количество смертей от одних только синтетических опиоидов, в первую очередь фентанила, сократилось на 33%, до 52,4 тыс.

Между тем при новой администрации Министерство здравоохранения объявило о сокращении 20 тыс. сотрудников. Оно коснется в том числе и CDC, и структур, занимающихся исследованиями, профилактикой и борьбой с наркозависимостью. Бюджеты на такую работу урезаются или вообще не выделяются, а администрация Трампа пытается вернуть неиспользованные федеральные гранты, предоставленные местным властям, на общую сумму $11 млрд. По данным Reuters, некоторые центры помощи наркозависимым уже закрылись.

Алена Миклашевская