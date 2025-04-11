Один человек пострадал при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 24 боеприпасов и 78 БПЛА. В результате пострадал один человек, разрушения получили два частных дома и четыре автомобиля, а также — два трактора. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе села Ближнее, Веселая Лопань, Красный Хутор, Орловка, Репное, Стрелецкое, Таврово, Ясные Зори и хутор Угрим атаковали с помощью восьми беспилотников, семь из которых сбила система ПВО. В Стрелецком поврежден частный дом.

В Борисовском районе села Стригуны и Цаповка попали под удар двух дронов. В результате атаки БПЛА на участке дороги Стригуны — Новоалександровка пострадал мирный житель. После оказания медпомощи в Борисовской центральной райбольнице его отправили на амбулаторное лечение. Транспортное средство получило разрушения.

В Валуйском округе поселок Дальний, села Борки, Долгое, Карабаново и хутор Рябики атакованы 15 БПЛА, семь из которых подавили. На хуторе пострадали легковушка, два трактора и ангар на территории сельхозпредприятия. Там же была нарушена линия электропередачи — аварийные бригады уже восстановили электроснабжение.

В Волоконовском районе села Волчья Александровка, Новое и Новоивановка обстреляли с помощью пяти боеприпасов и четырех дронов, один из которых ликвидировали. В Новом повреждена надворная постройка.

В Грайворонском округе село Пороз атаковали с помощью 14 боеприпасов. Обошлось без последствий.

В Корочанском районе село Бехтеевка попало под удар одного беспилотника — разрушения получил инфраструктурный объект связи.

В Краснояружском районе поселок Красная Яруга, села Графовка, Демидовка и Романовка обстреляли с помощью четырех боеприпасов и семи БПЛА, пять из которых уничтожили. Пострадавших и разрушений нет.

В Ракитянском районе село Илек-Кошары атаковали одним беспилотником — повреждена легковушка.

В Шебекинском по городу Шебекино, селам Безлюдовка, Белянка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Сурково ударили с помощью 40 беспилотников, 35 из которых сбили. В селе Новая Таволжанка из-за попадания снаряда пострадал склад. В селе Белянка разрушения получили служебное помещение и легковой автомобиль, в селе Муром — частный дом.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов с помощью как минимум 81 боеприпаса и 78 беспилотников. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Разрушения получили 25 частных домовладений и 18 автомобилей.

Алина Морозова