СКА покидают игроки

Сразу после вылета СКА из Кубка Гагарина в клубе начались перемены. Команду покинул один из лучших игроков — 19-летний форвард Иван Демидов: он отправился доигрывать сезон в «Монреаль Канадиенс». Также в НХЛ собрался 24-летний нападающий Арсений Грицюк, которого ждет «Нью-Джерси Дэвилз». Самая большая сенсация — СКА расторг контракт с 32-летним форвардом Евгением Кузнецовым, хотя по договору тот еще должен был выступать за команду три года и вести армейцев к победам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард ХК СКА Евгений Кузнецов

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Форвард ХК СКА Евгений Кузнецов

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Самое смешное, что обо всех этих событиях стало известно спустя пару дней после того, как СКА проиграл в Кубке Гагарина московскому «Динамо» по сумме шести матчей (2–4) и выбыл из турнира. Так сильно армейцы проваливались последний раз пятнадцать лет назад: тогда они вылетели из первого раунда, уступив в серии рижскому «Динамо».

Роман Ротенберг, главный тренер СКА, после поражения от московской команды как мог успокаивал болельщиков, объясняя, что клуб воспитал молодых игроков, которые скоро выиграют в форме со звездами Кубок Гагарина. Но выяснилось, что молодые и самые лучшие игроки СКА отправляются в НХЛ. Про Ивана Демидова все было ясно еще по ходу регулярного сезона: его приезжали смотреть руководители «Монреаль Канадиенс», тогда же была достигнута договоренность о том, когда перспективный форвард с уникальной техникой отправится в НХЛ. Сейчас всплыла информация о том, что СКА покинет Арсений Грицюк. Форвард попрощался с командой в соцсетях, поблагодарив ее за два года сотрудничества.

Демидов и Грицюк — лучшие бомбардиры армейцев в плей-офф, набравшие по пять очков. Демидов набрал больше всех очков в СКА по итогам сезона, забросив 22 шайбы и отдав 32 передачи в 71 матче. Если и можно назвать фамилии тех, кто звал болельщиков своей игрой на стадион, то это именно они. Роман Ротенберг, который еще несколько дней назад говорил, что молодым хоккеистам лучше оставаться в России, и обещал с ними выиграть Кубок Гагарина, теперь рассказывает о заслугах тренерского штаба СКА в подготовке Ивана Демидова для НХЛ. И обещает, что Демидов приведет сборную России к победам на всех соревнованиях, в которых та будет участвовать. Хотя национальная команда России не выступает на чемпионатах мира и Олимпийских играх из-за санкций. Но, раз Роман Ротенберг обещает, значит, так оно и будет.

Демидов и Грицюк — не все потери СКА в межсезонье. Скорее всего, отправятся покорять НХЛ нападающий Захар Бардаков и защитник Александр Никишин. От других СКА сам откажется, так как после неудачных сезонов в клубе всегда начинается «чистка». С одной стороны, чтобы дать понять болельщикам, кто виноват в поражении, с другой — чтобы собрать новую команду для успешного выступления в следующем сезоне. Такое «развитие» болельщики СКА наблюдают уже несколько лет подряд. Заканчивается все тем, что игроки, от которых СКА отказывается, успешно выступают потом за другие команды (это и Владимир Ткачев, и Сергей Широков, и Игорь Ожиганов, и Никита Гусев, и Никита Серебряков — список можно продолжать), а петербургский клуб с тренером Романом Ротенбергом топчется на месте, пытаясь преодолеть первый раунд плей-офф. В прошлом сезоне это удалось, в этом — уже нет.

Но самая удивительная история произошла с форвардом Евгением Кузнецовым. Его пригласили летом на хороший контракт в СКА из НХЛ, где Кузнецов выступал сначала за «Вашингтон Кэпиталз», потом — за «Каролину Харрикейнз». Договор с нападающим заключили на четыре года, и по нему, как высчитали инсайдеры, хоккеист мог зарабатывать в СКА за сезон порядка миллиарда рублей. Правда, для этого надо было забрасывать шайбы и отдавать результативные передачи, а также вести СКА к победе в Кубке Гагарина. Кузнецов почти половину сезона был травмирован. Провел в регулярном чемпионате 39 матчей из 68, набрал в них 37 очков, забив 12 голов и сделав 25 «ассистов». Скромная статистика.

Причины исчезновения Кузи из состава СКА были странные. Одна из них, например — у него с утра «прихватило живот» и он вечером не смог принять участие в игре. Об этом рассказывал на пресс-конференции Роман Ротенберг. Затем были сотрясения мозга. К плей-офф нападающий вернулся на лед, но ощутимой пользы команде не принес, забросив одну шайбу и отдав две передачи в шести матчах с «Динамо». Зато, как только завершился сезон, Кузнецов оказался настолько здоров, что сразу согласился сменить обстановку. И СКА ему в этом не отказал: контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Такая же нелепая история произошла по ходу сезона с американским защитником Тони Деанджело, которого СКА пригласил из НХЛ как одного из лучших на своей позиции — так говорил Роман Ротенберг. Это случилось в конце сентября. В середине января клуб и легионер расторгли контракт «по обоюдному согласию». Игрока, на которого якобы делало ставку руководство СКА, и след простыл.

СКА приглашает игроков, обещая болельщикам победы, а потом с такой же легкостью отказывается от них как от не оправдавших надежды. И зовет на их места новых, которые тоже в команде надолго не задерживаются. Так выглядит кадровая политика клуба. Результаты по итогам сезона полностью ей соответствуют. Впрочем, на них в СКА, складывается ощущение, давно не обращают внимания.

Кирилл Легков