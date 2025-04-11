Более 130 компаний примут участие в выставке «Здравоохранение Урала»

С 15 по 18 апреля в Екатеринбурге пройдет выставка-форум «Здравоохранение Урала», посвященная вопросам технического оснащения медицинских учреждений в условиях санкций. В открытии выставки примет участие замгубернатора Свердловской области – министр здравоохранения Татьяна Савинова, сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В выставке примут участие более 130 компаний из 30 городов России, среди них: «Севкаврентген-Д», НПАО «Амико», «Адани Рус», НИПК «Электрон», Ds. Med и другие производители. Компании представят свыше 1000 единиц современного медоборудования на площадке «Екатеринбург-Экспо». Будут представлены известные мировые бренды, разработки российского производства и медицинское оборудование от производителей из дружественных стран.

Для специалистов здравоохранения пройдет шестой межрегиональный медицинский форум УрФО «Технологии эффективного здравоохранения», включающий более 30 мероприятий с участием более 200 экспертов.

Почетным гостем выставки станет олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, который расскажет о своем опыте реабилитации и работе врачей.

Кроме того, в дни работы выставки будет продолжен флешмоб «Позвони врачу! Скажи спасибо!», призванный выразить благодарность медицинским работникам.

За четыре дня работы на проекте организаторы ожидают более 4 тыс. посетителей и специалистов системы здравоохранения из 16 регионов России и стран ближнего зарубежья. Посещение выставки и участие в мероприятиях деловой программы бесплатное при предварительной регистрации.

Напомним, медицинская выставка-форум «Здравоохранение Урала-2023» проходила с 11 по 14 апреля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Всего в ней приняли участие 160 компаний, которые экспонировали свыше 1 тыс. единиц оборудования.

Полина Щуцкая