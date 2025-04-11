В Сальске начался капитальный ремонт центральной поликлиники

В центральной поликлинике Сальска с 14 апреля начнется капитальный ремонт при этом медучреждение продолжит прием пациентов. Обновление реализуется в рамках проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает правительство Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

«Полностью поменяем коммуникации и инженерно-технические сети. Будет выполнена внутренняя отделка всех кабинетов, обновлен фасад здания и кровля,»— говорит министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев

Для обеспечения непрерывности медицинской помощи половина кабинетов из ремонтируемой части здания перемещена в другое крыло поликлиники. Это позволит не прерывать прием пациентов на время модернизации.

Согласно планам, полный цикл реконструкции займет около трех лет и должен завершиться к 2028 году.

Николай Аксенов