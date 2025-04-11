«Интерфакс»: дропперам будет грозить до шести лет лишения свободы

Статья УК РФ для дропперов будет предусматривать лишение свободы на срок от трех до шести лет и штрафы от 100 тыс. до 1 млн руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. В марте о подготовке такого законопроекта сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Под неправомерной операцией в проекте закона понимается совершенный с использованием ЭСП денежный перевод, выдача или получение наличных, которые зачислены на банковский счет клиента оператора по переводу без предусмотренных законом, другими правовыми актами или сделкой оснований, уточняется в примечаниях, дополняющих 187-ю статью УК»,— пишет издание.

В примечаниях уточняется, что клиенты операторов денежных средств, впервые совершившие такое правонарушение, освобождаются от уголовной ответственности. Но только в случае, если они активно способствовали его раскрытию или расследованию.

Дропперы — это владельцы подставных банковских карт и участники схем по обналичиванию денег. По данным ЦБ, в 2024 году они похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб. 2 апреля в ЦБ заявили, что планируют усилить контроль за дропперами второго уровня. По мнению регулятора, на первом этапе в основном находятся подставные люди.

Екатерина Отрашкевич