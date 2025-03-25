Володин рассказал о перспективе уголовной ответственности для дропперов
Госдума может уже в апреле рассмотреть инициативу об уголовной ответственности для дропперов — владельцев подставных банковских карт и участников схем по обналичиванию денег. Об этом сообщил глава ведомства Вячеслав Володин. Он уточнил, что профильным комитетам следует оперативно заняться этим вопросом.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Помимо дропперов ответственность могут ввести и для банков, которые одобряют перевод средств при подозрительном уведомлении об их выводе. «Мы должны в приоритетном плане рассмотреть эти законодательные инициативы, тем более если есть позиция правительства, и, не откладывая, это сделать в течение апреля месяца. У нас не так много там времени остается»,— сказал господин Володин в ходе пленарного заседания.
В начале марта Банк России сообщал, что может ввести «разумное» ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Уточняется, что инициатива не коснется обычных граждан, а рассматривается в рамках противодействия дропперам. По данным ЦБ, в 2024 году мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб.
Сегодня, 25 марта, Госдума во втором чтении приняла законопроект о борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Среди одобренных мер перечислены запрет банкам, маркетплейсам и сервисам по поиску работы использовать мессенджеры для общения с гражданами, обязательная маркировка звонков, проверка цели, с которой клиент снимает деньги со счета.
Подробности — в материале «Ъ» «Личность разложат на векторы».