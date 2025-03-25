Володин рассказал о перспективе уголовной ответственности для дропперов

Госдума может уже в апреле рассмотреть инициативу об уголовной ответственности для дропперов — владельцев подставных банковских карт и участников схем по обналичиванию денег. Об этом сообщил глава ведомства Вячеслав Володин. Он уточнил, что профильным комитетам следует оперативно заняться этим вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Помимо дропперов ответственность могут ввести и для банков, которые одобряют перевод средств при подозрительном уведомлении об их выводе. «Мы должны в приоритетном плане рассмотреть эти законодательные инициативы, тем более если есть позиция правительства, и, не откладывая, это сделать в течение апреля месяца. У нас не так много там времени остается»,— сказал господин Володин в ходе пленарного заседания.

В начале марта Банк России сообщал, что может ввести «разумное» ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Уточняется, что инициатива не коснется обычных граждан, а рассматривается в рамках противодействия дропперам. По данным ЦБ, в 2024 году мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб.

Сегодня, 25 марта, Госдума во втором чтении приняла законопроект о борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Среди одобренных мер перечислены запрет банкам, маркетплейсам и сервисам по поиску работы использовать мессенджеры для общения с гражданами, обязательная маркировка звонков, проверка цели, с которой клиент снимает деньги со счета.

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