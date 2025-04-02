Центробанк хочет усилить контроль за мошенниками второго уровня

Банк России усилит борьбу с мошенниками, которые получают украденные деньги через дропперов. Об этом директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рассказал на конференции «Антифродум 2025».

Господин Уваров объяснил, что на первом уровне дропперов находятся подставные лица, а на втором — те, кто непосредственно получает средства жертв на свои счета. Он добавил, что таких цепочка может состоять из трех или четырех человек в зависимости от схемы, по которой действуют мошенники.

«Если говорить о 369-ФЗ ("О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе".— "Ъ"), то период охлаждения у нас заработал. Ежемесячно "охлаждается" порядка 300 тыс. переводов, у нас блокируются карты. И отдельно хочу сказать, что по 369-ФЗ Банк России имеет право блокировать связанные операции, то есть вносить их реквизиты в нашу базу. Мы в настоящее время пропилотировали эту историю с крупными банками. Нам кажется, что пора браться за "дропов" второго уровня",— сказал Вадим Уваров (цитата по РБК).

Господин Уваров уточнил, что ЦБ планирует включать в базу реквизиты именно дропперов второго уровня. Такой подход разработали в канале системы быстрых платежей (СБП).

25 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о перспективе введения уголовной ответственности для дропперов. Инициатива будет рассмотрена в апреле. Изменения могут войти в законопроект о борьбе с телефонным и кибермошенничеством.

Подробнее о законопроекте — в материале «Личность разложат на векторы».