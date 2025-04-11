Главного тренера ХК «Торпедо» начнут искать с назначением генерального менеджера

Нового главного тренера нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» начнут искать после назначения генерального менеджера. Об этом генеральный директор клуба Александр Харламов сообщил на пресс-конференции 11 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Главный тренер Игорь Ларионов ушел в отставку в начале апреля после поражения от ярославского «Локомотива» и вылета «Торпедо» из чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Комментируя отставки, господин Харламов отметил, что команда под руководством Игоря Ларионова последние два года показывала «не совсем удовлетворительный» результат. Что касается господина Аверкина, с ним не стали продлевать контракт. «Все работали, все старались. Но, к сожалению, таковы реалии спортивной жизни», — подытожил Александр Харламов.

Владимир Зубарев