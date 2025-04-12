«Нижнекамская ТЭЦ» закупит оборудование для котла за 942 млрд рублей

«Нижнекамская ТЭЦ» закупит оборудование для котла ТГМЕ-464 ст.№ 1. Начальная цена контракта составляет 942,5 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно документу, закупка будет проводиться у единственного поставщика. Поставка оборудования запланирована на промплощадку предприятия в Нижнекамске. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2026 года.

В марте 2025 года наблюдательный совет ассоциации «НП Совет рынка» отклонил просьбу о двухлетней рассрочке штрафа 1,12 млрд руб., наложенного на станцию за отказ от ранее запланированной модернизации в рамках программы КОММод. В пояснительных документах сообщалось, что единовременная выплата такой суммы может привести к банкротству станции.

Нижнекамская ТЭЦ была исключена из программы модернизации в феврале 2025 года распоряжением правительства. Причиной стало удорожание оборудования и строительно-монтажных работ более чем на 50%.

Подробнее читайте в материале «ТЭЦ поставили на счетчик».

Анар Зейналов