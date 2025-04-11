Премьер Грузии выступил за вступление в ЕС и мирные отношения с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал главным приоритетом страны вступление в Европейский союз. Вместе с тем, по его словам, Грузия заинтересована в «нормальных отношениях» с разными странами, в том числе с Россией. Грузинский премьер подчеркнул, что Тбилиси и Москва сохраняют торговое партнерство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

«Наш главный приоритет — стать государством-членом Европейского Союза. У нас есть определенные вызовы в этом направлении, но мы надеемся, что с восстановлением мира в нашей стране и регионе, особенно на Украине, интеграция Грузии будет осуществляться более интенсивно. Мы надеемся и ожидаем позитивных событий»,— сказал Ираклий Кобахидзе на панельной дискуссии «Партнерство в эпоху многополярности» (цитата по 1TV).

Он отметил, что Грузия, традиционно выступающая за установление мира с другими странами, придерживается такого же подхода по отношению к России. «У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией, но в то же время мы проводим интенсивную экономическую политику и имеем торговое партнерство с Российской Федерацией»,— отметил грузинский премьер.

Грузия, получившая статус кандидата в ЕС в декабре 2023 года, приостановила начало переговорного процесса по вступлению в объединение до 2028 года. Такое решение правящей «Грузинской мечты» вызвало новую волну протестов, которые сопровождались призывами к евроинтеграции. Ираклий Кобахидзе утверждал, что к 2030 Грузия будет «экономически готова» к вступлению в Евросоюз.

Лусине Баласян