В Петербурге после прибытия Путина и Уиткоффа перекрыли Невский проспект

В Петербурге после прибытия президента РФ Владимира Путина перекрыли Невский проспект. Также, по предварительной информации, в город утром 11 апреля прибыл спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

О визите господина Уиткоффа в Россию стало известно накануне. Утром 11 апреля бизнесджет Gulfstream G650ER, вылетевший из Флориды, приземлился в петербургском аэропорту Пулково. Позже стало известно, что господин Путин также прибыл в Петербург — о том, что глава государства проведет этот день в Северной столице, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Утром 11 апреля был перекрыт участок КАД рядом с Пулковским шоссе. После этого был перекрыт Невский проспект — от Садовой улицы до Дворцовой набережной.

Дарья Астанина