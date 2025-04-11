Песков: Владимир Путин 11 апреля работает в Санкт-Петербурге
В пятницу, 11 апреля, президент РФ Владимир Путин работает в Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, у президента запланировано совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Ъ-СПб» писал, что ранее в Петербург также прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Никаких подробностей о возможной встрече господина Путина с американским гостем пока не уточняется.