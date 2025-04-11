«Биннофарм Групп» получила 17 новых регистрационных удостоверений и увеличила экспортные продажи на 12%

«Биннофарм Групп» — одна из ведущих фармацевтических компаний России — за первый квартал 2025 г получила 17 регистрационных удостоверений (РУ) на собственную продукцию в России и странах ближнего зарубежья: в Туркменистане, Таджикистане и Монголии. Регистрационные процедуры, соответствующие требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и национальным стандартам, успешно завершены для препаратов ключевых направлений компании: антибактериальные средства, а также лекарства для лечения заболеваний сердца, крови и ЖКТ.



Экспортные продажи «Биннофарм Групп» за первые два месяца 2025 года увеличились на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это превышает общий рост всего экспортного рынка, который составил 8%. В 2025 году главным двигателем роста продаж стал Узбекистан — там прирост составил 203%. Таким образом, Узбекистан обогнал Казахстан, который был лидером по росту экспорта годом ранее. Помимо Узбекистана, значительные успехи компания показала в Армении, где продажи выросли на 56%. А в Кыргызстане «Биннофарм Групп» заняла пятую позицию среди крупнейших корпораций, увеличив свою долю рынка до 2.9%.

«Каждое новое регистрационное удостоверение — это не просто документ, а возможность делать доступными передовые и жизненно важные лекарственные препараты пациентам по всему миру и укреплять наше глобальное присутствие. Успешная регистрация подтверждает конкурентоспособность наших препаратов, и в ближайшие годы мы планируем увеличить экспортный портфель в странах присутствия и выйти на новые рынки, включая Юго-Восточную Азию и другие регионы», — отметила Гульнара Сетдекова, директор по исследованиям и регуляторике «Биннофарм Групп».

«Биннофарм Групп» — лидер среди российских фармпроизводителей по объёмам экспорта. На сегодня препараты компании доступны в 15 странах.

ООО «Биннофарм Групп»