В Новороссийске площадь тления на свалке сократили до 180 квадратных метров

Площадь подслойного тления на мусорном полигоне в Новороссийске сократили до 180 кв. м. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

«По состоянию на 10:00 11 апреля отсыпали уже более 78,3 тыс. кубометров грунта, самосвалы выполнили свыше 5,8 тыс. рейсов. Полигон на горе Щелба продолжают тушить 22 человека, задействованы 13 единиц техники»,— говорится в сообщении.

Мусорный полигон на горе Щелба горит с 13 марта 2025. Изначально огонь охватил площадь 2,5 тыс. кв. м, накануне, 10 апреля, она сократилась до 200 кв. м.

Алена Воробьева