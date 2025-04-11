ГК «Нескучный сад» и ЖК «Лестория» от «Неометрии» стали финалистами международной премии PROESTATE Awards-2024

Жилой комплекс «Лестория» и гостиничный комплекс «Нескучный сад» федерального девелопера «Неометрия» стали финалистами ежегодной международной премии PROESTATE Awards 2024. Церемония награждения победителей и призёров прошла в Москве.

Фото: Федеральный девелопер «Неометрия»

Жилой комплекс «Лестория» был отмечен дипломом в номинации «Комплексное развитие территории». Этот проект класса комфорт-плюс гармонично вписан в природный ландшафт одного из самых экологически чистых районов Сочи — Кудепсты, соседствуя с Национальным парком и знаменитой Тисо-самшитовой рощей. Реализуя проект в рамках договора КРТ, «Неометрия» создает полноценную городскую среду: всего в шаговой доступности от жилых корпусов возведен крупнейший на Юге России детский сад на 550 мест. Усилиями компании значительно улучшена транспортная доступность района — возведен новый капитальный мост и участок двухполосной дороги.

Особое внимание в проекте уделяется благоустройству набережной реки Кудепста. На правом берегу будет создано многофункциональное пространство для отдыха с амфитеатром, зонами с гамаками, игровыми и спортивными площадками. Левый берег превратится в живописную парковую зону с продуманным озеленением — здесь уже высажены газоны, деревья и кустарники, формирующие комфортную среду.

Гостиничный комплекс премиум-класса «Нескучный сад», который федеральный девелопер «Неометрия» возводит в Сочи, стал финалистом в номинациях «Инвестиционный проект» и «Успешный проект. Гостиничная недвижимость». «Нескучный сад» является гостиничным комплексом уровня 5 звезд, который отличает исключительный сервис, отделка премиум-класса «под ключ» и авторские интерьеры. Особое внимание в проекте уделили развитой инфраструктуре — на территории предусмотрены два бассейна с подогревом площадью 720 кв. м., одни из самых больших в Сочи, многофункциональная зона для занятий спортом и отдыха, многоуровневые променады среди пальм, откуда открывается завораживающий вид на море и горы.

«Идеи и инновационные решения, которые мы заложили в проект гостиничного комплекса «Нескучный сад», опережают время и при этом соответствуют трендам. Его по достоинству оценят любители уединенного, размеренного отдыха в окружении редкой красоты черноморского побережья. Каждый элемент комплекса соответствует безупречному сервису, сочетая в себе элегантность и гармонию с природой. Мы постарались, чтобы на его территории было комфортно как взрослым, так и детям»,— комментирует PR-директор федерального девелопера «Неометрия» Елена Плеханова.

Федеральный девелопер «Неометрия» также получил диплом финалиста в номинации «Девелопер года. Жилая недвижимость». Почти за 15 лет работы на рынке ЮФО компания реализовала более 3,7 млн кв. м. На сегодняшний день сданы 17 проектов, на стадии строительства 7 проектов и ещё 9 на запуске.

Международная премия PROESTATE Awards 2024 проводится каждый год, жюри оценивает компании и проекты в сфере девелопмента. В этом году в финал вышли 146 претендентов на награды в 60 номинациях, которые охватили все сегменты недвижимости. Премия проводится оргкомитетом международного инвестиционного форума PROESTATE при поддержке НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и Ассоциации инвесторов Москвы.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» (основной актив инвестиционного холдинга Alias Group) входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания лидирует по объему строящегося жилья на черноморском побережье и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ. Федеральный девелопер «Неометрия» за 14 лет реализовал 17 объектов площадью 1,1 млн кв. м, на стадии строительства 7 проектов площадью 582 тыс. кв. м, на запуске — 9 проектов площадью более 1,9 млн кв. м. Пресс-служба pr@neometria.ru

Застройщики: ООО СЗ «Зелёная горка», ООО СЗ «РОДИНА». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

https://neometria.ru/