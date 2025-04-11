«Биннофарм Групп» подала 50 заявок на регистрацию товарных знаков в Китае, странах Юго-Восточной Азии и СНГ

«Биннофарм Групп», одна из ведущих российских фармацевтических компаний, продолжает активное продвижение на международные рынки. В 2024 году компания направила 50 заявок на регистрацию товарных знаков через Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), что позволит выводить продукцию в 23 страны, включая Китай, государства Юго-Восточной Азии и СНГ.



В настоящее время шесть безрецептурных (OTC) препаратов компании уже прошли экспертизу и получили правовую охрану в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Этот шаг стал частью масштабной стратегии по защите интеллектуальной собственности: в 2024 году количество поданных заявок на регистрацию товарных знаков увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.

«Регистрация товарных знаков и правовая охрана продукции - обязательное условие для успешной работы на международных рынках. Наш рост в этом направлении отражает амбиции компании стать глобальным игроком в фармацевтической отрасли», - отметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

На сегодняшний день продукция «Биннофарм Групп» представлена в 15 странах, а портфель компании включает более 400 наименований. Для дальнейшего укрепления позиций компания развивает локальные представительства в странах СНГ, Китае и Вьетнаме, что позволит ускорить вывод новых препаратов на эти рынки.

ООО «Биннофарм Групп»