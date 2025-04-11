Издательский дом «Республика Башкортостан» завершил процесс акционирования

Объединяющий государственные и муниципальные издания издательский дом «Республика Башкортостан» с сегодняшнего дня действует как АО. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в агентстве по печати и СМИ Башкирии.

Об акционировании издательского дома, до сегодняшнего дня существовавшего в виде госпредприятия, стало известно в начале этого года.

Уставный капитал АО «Издательский дом "Республика Башкортостан"» составит 122,1 млн руб. (вместо предыдущих 141,6 млн руб.). Единственным акционером компании будет республика в лице минземимущества.

Издательский дом включает в себя 63 филиала. В 2024 году его выручка составила 494 млн руб., чистая прибыль — 53 тыс. руб.

Идэль Гумеров