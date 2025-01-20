В Башкирии акционируют государственный издательский дом

ГУП «Издательский дом "Республики Башкортостан"», объединяющее государственные и муниципальные печатные издания, находится в процессе реорганизации в АО, узнал «Ъ-Уфа» от информированных источников. Информацию подтвердил исполняющий обязанности гендиректора организации Расул Сафаргалиев.

По словам господина Сафаргалиева, реорганизация проводится в соответствии с приказом регионального министерства земельных и имущественных отношений и закончится в конце марта. Уставный капитал АО составит 122,1 млн руб. Единственным акционером новой компании станет республика в лице минзема.

«На количество изданий и работу сотрудников реорганизация не повлияет»,— сказал господин Сафаргалиев «Ъ-Уфа».

Идэль Гумеров