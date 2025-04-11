Аэропорт Сочи прокомментировал 20-часовую задержку рейса на Пхукет

Администрация аэропорта Сочи прокомментировала обстоятельства переноса рейса Azur Air ZF-2967 в Таиланд. По данным воздушной гавани, в период задержки работа велась в штатном режиме, а сам рейс был единственным, вылет которого был отложен. Изменения в расписании произошли из-за производственных факторов и ухудшение погодных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ночь с 10 на 11 апреля были обслужены 43 рейса — 20 на вылет и 23 на прилет. Отмен и переносов, за исключением рейса ZF-2967, зафиксировано не было.

По информации аэропорта, первоначальная задержка составила четыре часа и была вызвана производственными причинами, после чего вмешались метеоусловия. В Azur Air подтвердили, что ухудшение приземного попутного ветра потребовало пересмотра условий выполнения рейса.

«С учетом складывающейся метеообстановки, вылет планируется в 17:25 по местному времени. Для обеспечения максимальной безопасности он будет осуществлен с минимально допустимой коммерческой загрузкой и промежуточной дозаправкой в Минеральных Водах»,— сообщили в авиакомпании.

В Azur Air подчеркнули, что пассажирам предоставлены все услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, в том числе горячее питание, напитки и размещение в гостинице.

В аэропорту напомнили, что с 18 марта на территории авиационного комплекса ведутся ремонтные работы на одной из взлетно-посадочных полос (ИВПП-1), при этом все операции сейчас осуществляются с использованием полосы ИВПП-2.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте ожидали ухудшение погодных условий. В Сочи и на федеральной территории «Сириус» прогнозировали усиление ветра до 17 м/с, а также волнение на море с высотой волн 0,8–1,2 м.

Мария Удовик