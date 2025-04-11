В США предъявили новые обвинения по делу о покушении на Трампа

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер заявил, что Райану Рауту, подозреваемому в подготовке покушения на Дональда Трампа, предъявлены новые обвинения — в покушении на убийство и терроризме. Это обвинения в соответствии с законами штата — ранее Райану Рауту были предъявлены федеральные обвинения. В случае признания виновным в покушении на убийство и терроризме ему может грозить пожизненное заключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Райана Уэсли Раут Фото: Соцсети Райана Уэсли Раут

«Попытка лишить жизни бывшего президента и ведущего кандидата в президенты — это не просто нападение на одного человека, это политическая атака на республиканскую форму правления и наши общие американские ценности»,— заявил господин Утмайер.

В сентябре прошлого года Райана Раута задержали возле гольф-клуба во Флориде, где в тот момент находился Дональд Трамп. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по Райану Рауту, который, по их словам, прятался в кустах с оружием. Мужчину задержали при попытке к бегству. На месте происшествия обнаружили автомат АК-47 с прицелом, два рюкзака и камеру GoPro. Позже мужчине были предъявлены федеральные обвинения, в частности в подготовке убийства кандидата в президенты и хранении оружия. Райан Раут вину не признает.

Яна Рождественская