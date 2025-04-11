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Горнолыжный курорт Домбай возобновил работу после непогоды

Горнолыжные трассы и канатные дороги Домбая возобновили работу после трехдневного перерыва, вызванного сильным ветром и снегопадом. Об этом сообщили в администрации курортного поселка.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«Работают канатные дороги: Домбай-1, Домбай-2. Информация по Домбай-3 будет позднее»,— следует из сообщения.

Для обеспечения безопасности отдыхающих 10 апреля прошел принудительный спуск лавин на горных склонах.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что курорт «Эльбрус» был закрыт из-за непогоды.

Николай Аксенов

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