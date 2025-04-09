На Эльбрусе продлили закрытие курорта из-за непогоды

Курорт Эльбрус официально будет закрыт 10 апреля из-за высокой лавинной опасности. Объект также не функционировал 9 апреля по причине неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ

По данным Ставропольского ЦГМС, в предгорных и горных районах Кабардино-Балкарии до конца суток 9 апреля и в течение 10 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождя с мокрым снегом, грозы и ветер скоростью 20-25 м/с. В горных районах прогнозируются очень сильные осадки в виде дождя и снега.

Накануне ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии объявило штормовое предупреждение. В связи с неблагоприятными погодными условиями 7 апреля были закрыты канатные дороги и горнолыжные трассы на курортах региона.

Ситуация требует повышенного внимания к метеопрогнозам, чтобы своевременно принять меры безопасности.

Николай Аксенов