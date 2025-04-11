В Москве началась церемония прощания с Пашей Техником

В храме Петра и Павла в Лефортово началась церемония прощания с рэпером Павлом Ивлевым (Паша Техник). Как сообщает корреспондент «Ъ», к началу церемонии — 12:00 мск — у храма собрались примерно 1 тыс. человек, часть из которых в какой-то момент начала скандировать его имя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с Павлом Ивлевым (Пашей Техником)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Церемония прощания с Павлом Ивлевым (Пашей Техником)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В это время в церкви были его родные, чуть позже приехали бывшая жена рэпера Карина Мельничук (Ева Карицкая) и его директор Марк Яровный. Гражданская панихида будет продолжаться несколько часов. После артиста похоронят на Николо-Архангельском кладбище.

Павел Ивлев умер 5 апреля в больнице на Пхукете. Туда его доставили в бессознательном состоянии с поражением легких, 27 марта его ввели в искусственную кому. В больницу он попал в результате употребления наркотиков.

Полина Мотызлевская