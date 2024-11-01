Сотрудников тюменского турагентства подозревают в хищении более 15 млн рублей

В отношении сотрудников туристического агентства в Тюменской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) за хищение более 15 млн руб., сообщили в РУФСБ России по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемые учредитель и сотрудники, действуя по предварительному сговору, предоставляли заведомо ложные сведения о продаже туристических путевок в Ростуризм, что позволило им похитить бюджетные деньги, выделенных в качестве государственной субсидии на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Противоправная деятельность задокументирована во время оперативно-разыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в Тюменской области глава транспортной компании подозревается в мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов в сфере перевозок, заключенных с департаментом городского хозяйства администрации.

Ирина Пичурина