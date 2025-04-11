Лавров: Россия не против развития различных транспортных коридоров в Евразии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не против развития западных транспортных проектов в Евразии, если они не создадут препятствий друг другу. Так он прокомментировал выделение Евросоюзом €10 млрд на развитие Транскаспийского транспортного коридора, связывающего Европу и Турцию с Кавказом, Центральной Азией и Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции в Алматы, этот вопрос обсуждался с его казахстанским коллегой и на встрече Совета министров иностранных дел СНГ. «Мы в принципе не видим ничего страшного в том, чтобы, как говорится в китайских пословицах, расцветали все цветы и все проекты, которые способствуют разблокированию транспортных связей и созданию максимально комфортных, удобных логистических возможностей, чтобы все они рассматривались и никто не чинил препятствий какому-либо из них»,— ответил министр на вопрос корреспондента «Ъ».

При этом Сергей Лавров подчеркнул, что развиваемый в том числе Россией международный транспортный коридор «Север—Юг» «гораздо более продвинутый проект и гораздо более эффективный как с точки зрения меньших затрат на его полноценное функционирование, так и с точки зрения его использования».

Транскаспийский транспортный коридор — перспективный маршрут, пролегающий через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. На состоявшемся 4 апреля первом саммите Центральной Азии и Евросоюза Брюссель пообещал продолжать инвестиции в проект, чтобы «раскрыть неиспользованный потенциал для бизнеса» сторон.

Подробнее — в материале «Ъ» «Евросоюз сошелся с Центральной Азией в стратегическом партнерстве».

Лусине Баласян; Анастасия Домбицкая, Алматы