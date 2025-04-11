ФК «Ливерпуль» продлил контракт с Мохаммедом Салахом

Футбольный клуб «Ливерпуль» продлил соглашение с египетским нападающим Мохаммедом Салахом, объявила пресс-служба команды. Сроки и условия контракта не разглашаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Sibley / Reuters Фото: John Sibley / Reuters

«Здесь я провел лучшие годы в своей карьере. Хотел бы обратиться к фанатам: я очень счастлив быть здесь. Я подписал контракт, потому что верю, что вместе мы сможем завоевать много важных наград. Продолжайте поддерживать нас, и мы будем стараться еще больше! Надеюсь, в будущем мы выиграем еще больше трофеев»,— заявил футболист.

32-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе клуба стал победителем Лиги чемпионов (2018/19) и клубного чемпионата мира (2019). Является обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка Англии (2022), а также обладателем Суперкубка UEFA (2019).

В текущем сезоне Салах провел 44 матча, забив 32 гола и сделав 22 результативные передачи.

Таисия Орлова