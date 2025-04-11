Удмуртский девелопер возведет 16-этажный дом на месте мини-рынка на Крохалева

Компания удмуртского девелопера «Зардон групп» - ООО СЗ «Созвездие» - обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с просьбой повысить высотность застройки на участке по ул. Лодыгина, 42а в Перми. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на заседании комиссии, заявитель предложил установить на своей территории подзону в 16 этажей территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Там девелопер рассчитывает возвести там жилой комплекс. «Компанией предусматривается строительство одной 16-этажной секции, а также благоустройство в границах земельного участка, - заметила замглавы краевого минимущества Виктория Бабушкина. – В соответствии со сложившейся в Перми практикой предлагается также установить подзону в ноль этажей в отношении территории под благоустройство».

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Жилой комплекс разместится на участке площадью 4,3 тыс. кв. м, на месте мини-рынка в микрорайоне Крохалева. Докладчик добавила, что проект дома «Зардон групп» подготовлен с учетом цветовых решений прилегающей застройки. По данным обосновывающих материалов к заседанию комиссии, комплекс будет рассчитана на 140 квартир, площадь квартир (без летних помещений) составит 6,9 тыс. кв. м. Члены комиссии проголосовали за то, чтобы направить предложение девелопера на общественные обсуждения.

О планах строительства жилья на месте мини-рынка по ул. Лодыгина компанией «Зардон групп» стало известно более года назад. Однако тогда девелопер планировал более высокий дом – в 23 этажа. Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова предложила застройщику согласовать концепцию застройки с властями, отметив, что после этого параметры будущего объекта изменятся. Тогда предложение заявителя отправили на доработку.

«Зардон групп» уже возводит в Перми на ул. Гусарова, 5а ЖК 25-этажный ЖК «Свои люди», объект находится на соседнем с планируемой стройкой участке.