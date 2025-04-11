Топ-менеджер ПАО «Россети Сибирь» арестован за превышение полномочий

В Красноярске по уголовному делу о превышении должностных полномочий арестован топ-менеджер ПАО «Россети Сибирь». С санкции суда он заключен в СИЗО по 7 июня, рассказали в краевом управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В основу уголовного дела легли материалы регионального УФСБ. Согласно версии следствия, осенью 2023 года администрация Красноярска и ПАО «Россети Сибирь» подписали контракт на поставку зарядных станций для электробусов на сумму около 46 млн руб. В дальнейшем обвиняемый в интересах определенной коммерческой фирмы обеспечил заключение с ней субподрядных договоров поставки, исключив возможность участия в торгах конкурентов.

«Субподрядчику были выплачены 39,8 млн руб. при возможности заключения аналогичного договора с другой организацией на сумму 32 млн руб. Это повлекло причинение ущерба электросетевой компании в размере около 7,8 млн руб.»,— сообщили в следственном управлении.

Действия топ-менеджер ПАО «Россети Сибирь» следствие квалифицировало по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Илья Николаев