В Калтасинском районе будут платить по 100 тысяч рублей за рекрутинг на СВО

Администрация Калтасинского района будет выплачивать гражданам по 100 тыс. руб. за рекрутинг военнослужащих в Вооруженные силы России для участия в спецоперации. Соответствующее постановление опубликовано в базе нормативных правовых актов Минюста РФ.

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Деньги будут предоставляться за каждое привлеченное лицо, подписавшее контракт. Для этого граждане должны предоставлять справку из военкомата, подтверждающую, что военнослужащий привлечен в армию из Республиканского отборного пункта, подписав контракт именно в Калтасинском районе.

Финансирование выплат возложено на районный бюджет. Постановление действует до 30 июня 2025 года.

Ранее о выплатах 50 тыс. руб. рекрутерам из местного бюджета заявили власти Благовещенского района. Ряд муниципалитетов сообщили об изменениях в программе «Рекрут» — теперь ДОСААФ Башкирии будет платить по 100 тыс. руб. тем граждан, которые привлекли к контракту жителей других регионов.

Идэль Гумеров