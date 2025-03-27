В Благовещенском районе будут платить по 50 тысяч рублей за рекрутинг в ВС РФ

Администрация Благовещенского района Башкирии ввела единовременную денежную выплату гражданам, которые приведут в военкомат контрактников для службы в Вооруженных силах России. Размер выплаты из местного бюджета составит 50 тыс. руб. Соответствующее постановление за подписью главы администрации Анны Карабановой опубликовано на районном сайте.

На вознаграждение не смогут претендовать граждане, занимающие государственные и муниципальные должности, а также государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и военкоматов, говорится в документе.

Рассматривать заявления на получение выплаты будет комиссия в составе заместителя главы, управляющего делами и главного бухгалтера администрации, а также замглавы по финансовым вопросам, начальника отдела по мобилизационной подготовке и военного комиссара.

На региональном уровне поощрять рекрутинг контрактников начали летом 2024 года. С предложением вознаграждать тех, кто привлек знакомых в Вооруженные силы, выступил глава реготделения ДОСААФ Игорь Нурмухаметов. Размер единовременной выплаты составил 50 тыс. руб. Изначально проект под названием «Рекрут» должен был действовать до конца ноября, затем его продлили до 31 декабря.

Идэль Гумеров