В Башкирии рекрутерам контрактников будут платить по 100 тысяч рублей

Жителям Башкирии, которые привлекли для подписания контракта с Министерством обороны России граждан из других регионов, будут платить по 100 тыс. руб. Посты в соцсетях о новых условиях рекрутинга опубликовали пресс-службы администраций Илишевского, Бурзянского районов и города Салавата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для подписания контракта потенциальный военнослужащий должен прибыть в местную администрацию с паспортом и военным билетом. 100 тыс. руб. будут перечислены после подписания рекрутом контракта или его прибытия в воинскую часть.

Как сообщал «Ъ-Уфа», летом 2024 года в Башкирии по инициативе главы реготделения ДОСААФ Игоря Нурмухаметова была запущена программа «Рекрут», по которой жители Башкирии могли получить по 50 тыс. руб. за привлечение контрактников. Проект действовал до конца года.

Срок действия новой меры поощрения в сообщениях администраций не указан.

Идэль Гумеров