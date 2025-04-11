Овечкину вручили золотую клюшку и часы за рекорд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил золотую клюшку и большую скульптуру со своим портретом в честь рекорда НХЛ по забитым шайбам. Церемония прошла перед матчем с «Каролиной Харрикейнз». В ней участвовали семья хоккеиста и руководство клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nick Wass / AP Фото: Nick Wass / AP

Матери Овечкина подарили премиальные часы, жене — драгоценное украшение, детям — миниатюрные золотые клюшки. После церемонии российский форвард сфотографировался с семьей и игроками «Каролины».

6 апреля 39-летний Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу, превзойдя рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола). С рекордом спортсмена поздравил президент России Владимир Путин, а на опубликованном НХЛ видео — такие звезды, как Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Роджер Федерер, Snoop Dogg, Стив Каррел.