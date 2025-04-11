Рыбинцы в 2024 году отдали мошенникам свыше 30 млн рублей

Жители Рыбинска и Рыбинского района в 2024 году перевели мошенникам свыше 30 млн руб. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в прошлом году число мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выросло на 33%.

Наблюдается рост таких преступлений и в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поддаваться на уловки мошенников начали и несовершеннолетние. Как сообщал «Ъ-Ярославль», 16-летний подросток из Рыбинска перевел с карты родственницы 240 тыс. руб. В УМВД отмечают, что случаи, когда людей дважды обманывают мошенники, не единичны.

«Злоумышленники, как правило, находятся за пределами региона, а абонентские номера, с которых осуществляются телефонные звонки, рассылка смс - сообщений, зарегистрированы на посторонних лиц, либо являются подменными. Основную сложность в раскрытии таких дистанционных хищений представляет отсутствие материальных следов преступников»,— сообщили в УМВД.

Напомним, всего в 2024 году жители Ярославской области отдали злоумышленникам 1,6 млрд руб.

Алла Чижова