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16-летний рыбинец перевел мошенникам 240 тысяч с карты бабушки

Подросток из Рыбинска перевел мошенникам более 240 тыс. руб. с карты родственницы. Об этом сообщили в УМВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В полицию обратилась 62-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее 16-летнему внуку позвонили неизвестные и под предлогом подтверждения персональных данных для сдачи экзаменов попросили продиктовать его код из смс.

В ходе следующего телефонного разговора несовершеннолетнего убедили перевести деньги родственников на «безопасный счет» для их сохранности. Молодой человек с помощью телефона родственницы оформил кредит и перевел деньги на продиктованные счета.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Ранее жительница Ярославля продала квартиру и отдала мошенникам более 7 млн руб.

Алла Чижова