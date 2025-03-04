16-летний рыбинец перевел мошенникам 240 тысяч с карты бабушки
Подросток из Рыбинска перевел мошенникам более 240 тыс. руб. с карты родственницы. Об этом сообщили в УМВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В полицию обратилась 62-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее 16-летнему внуку позвонили неизвестные и под предлогом подтверждения персональных данных для сдачи экзаменов попросили продиктовать его код из смс.
В ходе следующего телефонного разговора несовершеннолетнего убедили перевести деньги родственников на «безопасный счет» для их сохранности. Молодой человек с помощью телефона родственницы оформил кредит и перевел деньги на продиктованные счета.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Ранее жительница Ярославля продала квартиру и отдала мошенникам более 7 млн руб.