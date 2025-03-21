Суд обязал ресторан Собчак и Пинского выплатить 1 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти обязал компанию «Манила» выплатить в пользу частной предпринимательницы 1 млн руб. за нарушение прав на товарный знак, а также сменить вывеску. Учредителями ООО «Манила» выступают журналистка Ксения Собчак и ресторатор Антон Пинский.

Истцом была индивидуальный предприниматель Вера Абель. Согласно материалам дела, она является правообладателем товарного знака Veter, который используется сетью кофеен и онлайн-журналом. Она подала иск к ООО «Манила» из-за использования в названии и оформлении ресторана этой компании в Петербурге сходного товарного знака (VETER).

Арбитражный суд счел подтвержденным факт принадлежности товарного знака истцу. Госпожа Абель просила взыскать за нарушение прав на товарный знак 5 млн руб., но суд снизил компенсацию, «исходя из принципа разумности, справедливости и обоснованности», пишут «РИА Новости».