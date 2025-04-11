Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки

Верховный суд России отправил на пересмотр дело москвича, которому регулярно поступали звонки от банка с предложением оформить кредит. Таким образом, инстанция признала право на компенсацию за нежелательный спам.

«Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием»,— сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам (цитата по «РИА Новости»).

Из материалов дела следует, что москвичу регулярно поступали звонки от банка «Русский стандарт» с предложениями оформить кредит, хотя его клиентом мужчина не являлся. После письменной претензии звонки продолжились, тогда москвич подал иск в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 5 тыс. руб. В иске указано, что регулярный спам «доставил ему изрядное неудобство, отвлекал его от личных дел, причинял беспокойство и нравственные страдания».

Банк объяснил звонки ошибкой, по которой номер мужчины попал в список клиентов, давших согласие на получение рекламных звонков. Суды трех инстанций встали на сторону банка. Верховный суд не согласился с решением, указав, что вина банка в причинении морального вреда предполагается до тех пор, пока не доказано обратное.

Екатерина Отрашкевич