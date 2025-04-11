Пострадавшая при крушении батискафа в Египте девочка скончалась

Ребенок, пострадавший в результате крушения туристического батискафа «Синдбад», умер в больнице. Об этом сообщил газете «Известия» отец девочки.

Смерть была констатирована 9 апреля, в среду. Ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Общее число граждан России, погибших в результате несчастного случая, возросло до семи.

Прогулочное судно «Синдбад» потерпело крушение близ египетского курортного города Хургада 27 марта. На борту находилось 45 человек. Около 30 россиян были госпитализированы.

По предварительной версии, причиной крушения батискафа стало столкновение с рифом. В конце марта следователи предположили, что судно начало тонуть еще у причала, когда туристы поднимались на борт.

Подробнее о причинах катастрофы читайте в материале «Ъ» «"Синдбад" не ушел от причала».