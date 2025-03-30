Батискаф Sindbad в Хургаде начал тонуть, когда пассажиры поднимались на борт

У следователей появилась главная версия крушения прогулочной подлодки Sindbad на египетском курорте Хургада, в результате которого погибли шестеро граждан РФ, включая троих жителей Выборга. Свидетели заявляют, что батискаф начал тонуть еще у причала, в тот момент, когда туристы поднимались на борт. Об этом местным СМИ, в частности, рассказал капитан судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sindbad Club Фото: Sindbad Club

«Я был последним, кто выбрался из подводной лодки после того, как она была затоплена водой и внутри не было никакой видимости»,— заявил капитан «Синдбада». При этом, по его словам, вода начала прибывать настолько быстро, что вывести всех людей с тонущего судна экипаж попросту не успел.

Напомним, изначально версией случившегося ЧП называлось столкновение батискафа с морским рифом.

Утром в воскресенье, 30 марта, Генконсульство РФ в Хургаде сообщило о начале процесса возвращения тел россиян. Египетские власти уже передали их российской стороне. Предполагается, что тела доставят на родину ближайшими рейсами.

Подробнее о произошедшей в Египте трагедии — в материале «Ъ-СПб» «Балтийский берег услышал отголоски трагедии в Красном море».

Андрей Цедрик