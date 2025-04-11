Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 30 украинских БПЛА

В ночь на 11 апреля российские военнослужащие уничтожили 30 украинских беспилотников. Силы ПВО перехватили цели в небе над приграничными областями, сообщает пресс-служба Минобороны.

Над территорией Курской области сбито 25 украинских БПЛА. Еще пять беспилотников ВСУ уничтожено над Белгородской областью. О погибших и пострадавших на данный момент не сообщается.

Вчера вечером, 10 апреля, над Курской областью было сбито семь БПЛА. Еще одна цель уничтожена над Брянской областью. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе атаки украинских военных вчера погиб один житель области.