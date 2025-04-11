На уборку снега в Свердловской области отправили почти 200 единиц техники

На дороги Свердловской области вывели 189 единиц снегоуборочной техники, сообщили в департаменте информационной политики региона. За сутки в области выпало около 2 см снега, а прошедший сильный дождь поспособствовал образованию гололеда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уборкой снега на трассах занимаются 148 комбинированных дорожных машин, семь автомобилей с отвалом, 15 автогрейдеров, 19 единиц другой техники. На борьбу со скользкостью израсходовали около 3,5 тыс. тонн пескосоляной смеси.

Ограничений на дорогах из-за дорожных условий нет.

Напомним, осадки начались в Свердловской области уже вечером 6 апреля, а днем 8 апреля и ночью 9 апреля снегопад накрыл северные районы региона.

Ирина Пичурина