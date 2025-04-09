Север Свердловской области накрыл снегопад

Северную часть Свердловской области накрыл снегопад, сообщили в Уральском гидрометцентре. Днем 8 апреля и ночью 9 апреля снег выпадал на линии Серо-Гари и севернее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Перед этим снег растаял в нескольких городах, однако высота снежного покрова на утро достигла 3 см в Серове, 10 см в Карпинске, в Ивделе — 11 см, в Североуральске — 18 см, а самый высокий уровень наблюдается в Кытлыме и Атымье, 21 см и 22 см соответственно. Кроме того, снег сохраняется в Висиме (14 см) и на востоке региона — в Тавде (7 см), Таборах (8 см) и Туринске (26 см).

При этом днем на востоке Свердловской области не предвидится существенных осадков, а температура достигнет отметок +15°..+20°. На юго-западе и в Екатеринбурге тоже будет тепло, однако с приближением холодного фронта вечером ожидаются дожди. На крайнем севере снег может переходить в дождь, температура повысится до +2°..+7°.

Напомним, осадки начались в Свердловской области уже вечером 6 апреля. Согласно данным синоптиков, граница, отделяющая дождь от снега, будет расположена между Екатеринбургом и Нижним Тагилом.

Ирина Пичурина