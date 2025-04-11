Алиев призвал ЕС не вмешиваться в дела Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал страны Евросоюза (ЕС) не вмешиваться в дела республики и не «навязывать» ей европейские ценности. При этом он заверил, что Баку не против развития добрососедских отношений с европейскими институтами, в том числе с Еврокомиссией (ЕК).

Господин Алиев отреагировал на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о необходимости открытия границ между Азербайджаном и Арменией и между Арменией и Турцией для реализации торговых коридоров. Он задался вопросом, «какое отношение Европа имеет к этому».

«Отношения между Турцией и Арменией, между Азербайджаном и Арменией не являются их делом. Чем дальше Европейский союз от этих вопросов, тем лучше для всех»,— сказал президент Азербайджана на международном форуме, посвященном «новому миропорядку».

Он напомнил, что со многими странами Европы у Азербайджана заключены декларации о стратегическом партнерстве, и он хочет иметь «добрососедские отношения» с ЕК. «Но не за счет наших интересов, не за счет их постоянных попыток вмешиваться в наши внутренние дела, финансировать разные сегменты нашего общества, промывать мозги нашему молодому поколению, отравлять мозги некоторым людям в нашем регионе»,— добавил Ильхам Алиев.

В апреле в Самарканде прошел первый в истории саммит Центральная Азия—ЕС с участием лидеров Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и высшего руководства ЕС. По итогам встреч стороны договорились повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

Подробности — в материале «Ъ» «Евросоюз сошелся с Центральной Азией в стратегическом партнерстве».