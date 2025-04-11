США в течение полутора недель начнут выдачу «золотых карт» для получения ВНЖ

Власти США в ближайшие полторы недели начнут работу по выдаче иностранным инвесторам «золотой карты» для получения вида на жительство в Штатах. Об этом сообщил министр торговли США Говард Латник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр торговли США Говард Латник

Фото: Nathan Howard / Reuters Министр торговли США Говард Латник

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я очень рад тому, что в течение полутора недель мы начнем (работу.— "Ъ") с "золотой картой" и "картой Трампа" — они будут представлены, мы очень этому рады»,— сказал он на заседании кабинета министров в Белом доме (цитата по порталу Al.com).

Президент США Дональд Трамп в феврале анонсировал «золотые» ВНЖ стоимостью $5 млн. Предполагается, что вырученные с продажи карт деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета. Кандидатам на новую визу нужно будет пройти проверку. Программа придет на смену визе EB-5, по которой требовалось вложить около $1 млн в проекты на территории США.

На прошлой неделе господин Трамп показал, как выглядит «золотая карта»: она размером больше кредитки, на ней изображен портрет Дональда Трампа на фоне статуи Свободы.

Подробности — в материале «Ъ FM» «США озолотились визами».